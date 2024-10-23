Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: B2 11 2 12 KDC Richland, TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh của công ty, bạn sẽ là cầu nối giữa sản phẩm/dịch vụ của công ty và khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, chat trực tuyến để tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Theo dõi, quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý. Luôn cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, thị trường và xu hướng kinh doanh online.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có đam mê kinh doanh, năng động, nhiệt tình. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng. Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, marketing online là một lợi thế. Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt. Luôn giữ thái độ tích cực, chuyên nghiệp trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm/dịch vụ. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

