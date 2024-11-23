Tuyển Tư vấn du học Tổ chức Giáo dục Panda làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 239C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng

Tư vấn các chương trình du học

Theo dõi tiến độ hồ sơ khách hàng

Chăm sóc hậu mãi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 21 tuổi

Cao đẳng / Đại học

Giao tiếp tốt, có kỹ năng của một nhân viên sale

Vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, chủ động

Tại Tổ chức Giáo dục Panda Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7.000.000 - 12.000.000 đồng

Thưởng doanh thu hấp dẫn tới 20.000.000 đồng

Các phúc lợi xã hội theo luật

Được đi du lịch và đào tạo trong nước và nước ngoài (khi có yêu cầu)

Cơ hội thăng tiến trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục Panda

