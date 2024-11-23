Tuyển Tư vấn du học Tổ chức Giáo dục Panda làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Tổ chức Giáo dục Panda
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 239C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng
Tư vấn các chương trình du học
Theo dõi tiến độ hồ sơ khách hàng
Chăm sóc hậu mãi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam / Nữ từ 21 tuổi
Cao đẳng / Đại học
Giao tiếp tốt, có kỹ năng của một nhân viên sale
Vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, chủ động
Tại Tổ chức Giáo dục Panda Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7.000.000 - 12.000.000 đồng
Thưởng doanh thu hấp dẫn tới 20.000.000 đồng
Các phúc lợi xã hội theo luật
Được đi du lịch và đào tạo trong nước và nước ngoài (khi có yêu cầu)
Cơ hội thăng tiến trong công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục Panda
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
