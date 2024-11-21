Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa M3
- M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chương trình tour ở Việt Nam, Campuchia và Lào, Thái Lan và Myanmar
Giao dịch và trao đổi với khách du lịch về chương trình tour đảm bảo đáp nhu cầu khách hàng
Tư vấn, cung cấp thêm thông tin cho khách hàng về các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch mới của Công ty
Hoàn thiện chương trình du lịch, tính giá, và gửi báo giá cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng khi tour chạy; duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
Tiếng Anh: 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết tốt
Có kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng
Ứng viên làm việc tại Văn phòng Hà Nội, thời gian làm việc Thứ 2-Thứ 6 và 2 thứ 7/1 tháng
Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của cá nhân và của phòng theo định kỳ và thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, quyền lợi khác theo Luật Lao động
Tham gia du lịch nghỉ mát, team building, gala hàng năm của Công ty
15 ngày nghỉ phép/năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, tham gia vào khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
