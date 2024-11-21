Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa M3 - M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Xây dựng chương trình tour ở Việt Nam, Campuchia và Lào, Thái Lan và Myanmar

Giao dịch và trao đổi với khách du lịch về chương trình tour đảm bảo đáp nhu cầu khách hàng

Tư vấn, cung cấp thêm thông tin cho khách hàng về các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch mới của Công ty

Hoàn thiện chương trình du lịch, tính giá, và gửi báo giá cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng khi tour chạy; duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Tiếng Anh: 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết tốt

Có kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng

Ứng viên làm việc tại Văn phòng Hà Nội, thời gian làm việc Thứ 2-Thứ 6 và 2 thứ 7/1 tháng

Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của cá nhân và của phòng theo định kỳ và thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, quyền lợi khác theo Luật Lao động

Tham gia du lịch nghỉ mát, team building, gala hàng năm của Công ty

15 ngày nghỉ phép/năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, tham gia vào khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch Hội Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.