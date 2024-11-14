Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Căn MD85 - Ecocity - Phường Tân An - Thành phố Buôn Mê Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng .

Thực hiện các chiến dịch bán hàng và Marketing.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Sale bán hàng các ngành nghề khác

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương ( có hoa hồng , năng lực tốt hoa hồng càng cao).

- Có lương tháng thứ 13 + thưởng Tết

- Có đào tạo, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo luật lao động có hưởng lương

- Đóng BHXH và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.