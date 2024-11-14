Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Căn MD85
- Ecocity
- Phường Tân An
- Thành phố Buôn Mê Thuột, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng .
Thực hiện các chiến dịch bán hàng và Marketing.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Sale bán hàng các ngành nghề khác
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương ( có hoa hồng , năng lực tốt hoa hồng càng cao).
- Có lương tháng thứ 13 + thưởng Tết
- Có đào tạo, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo luật lao động có hưởng lương
- Đóng BHXH và các phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
