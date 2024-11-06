Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai - Bình Thuận - Đắk Lắk ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bán hàng, chăm sóc hệ thống đại lý cũ, mở đại lý mới.

- Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng, phát triển và mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty.

- Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và đại lý

- Làm việc thị trường tại các đại lý , nhà phân phối ở các tỉnh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 18-40

- Tốt nghiệp Trung Cấp, CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành kinh tế, Nông nghiệp, Thủy Sản, thú y....

- Có kinh nghiệm đi thị trường, yêu thích công việc bán hàng và mong muốn gắn bó lâu dài

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường vật tư nông nghiệp, Kinh doanh

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước.

- Nghỉ lễ tết theo qui định, du lịch hằng năm

- Mức lương thử việc từ 10 - 14 triệu,

- Sau 2 tháng thử việc, hưởng theo doanh số (14-20 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân viên hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Công ty

- Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng vùng.

- Có công tác phí hàng ngày.

- Được cấp Xe hơi và Tài Xế Riêng khi đi Công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin