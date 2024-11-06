Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- Gia Lai
- Bình Thuận
- Đắk Lắk ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Bán hàng, chăm sóc hệ thống đại lý cũ, mở đại lý mới.
- Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng, phát triển và mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty.
- Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và đại lý
- Làm việc thị trường tại các đại lý , nhà phân phối ở các tỉnh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi 18-40
- Tốt nghiệp Trung Cấp, CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành kinh tế, Nông nghiệp, Thủy Sản, thú y....
- Có kinh nghiệm đi thị trường, yêu thích công việc bán hàng và mong muốn gắn bó lâu dài
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường vật tư nông nghiệp, Kinh doanh
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước.
- Nghỉ lễ tết theo qui định, du lịch hằng năm
- Mức lương thử việc từ 10 - 14 triệu,
- Sau 2 tháng thử việc, hưởng theo doanh số (14-20 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân viên hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Công ty
- Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng vùng.
- Có công tác phí hàng ngày.
- Được cấp Xe hơi và Tài Xế Riêng khi đi Công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
