Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (8h30 - 17h30) - Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần. - BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ - Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. - Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…). - Miễn phí, nâng cao năng lực tiếng anh tại Langmaster - Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực tại, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Trực page và trả lời tin nhắn của khách hàng qua Fanpage của trung tâm

Gọi điện tư vấn các khóa học tiếng anh

Nhập kết quả chăm sóc lên CRM để theo dõi tình trạng khách hàng

Leader hướng dẫn tìm kiếm data tiềm năng

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/ có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Giọng nói dễ nghe, không ngọng.

Hạn chế giọng vùng miền

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng

Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 22 triệu VND

Lương cứng: 6 - 22 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin