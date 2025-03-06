Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
- Hà Nội: từ thứ 2
- sáng thứ 7 (8h30
- 17h30)
- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.
- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…).
- Miễn phí, nâng cao năng lực tiếng anh tại Langmaster
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực tại, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Trực page và trả lời tin nhắn của khách hàng qua Fanpage của trung tâm
Gọi điện tư vấn các khóa học tiếng anh
Nhập kết quả chăm sóc lên CRM để theo dõi tình trạng khách hàng
Leader hướng dẫn tìm kiếm data tiềm năng
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, không ngọng.
Hạn chế giọng vùng miền
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng
Có máy tính cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 22 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
