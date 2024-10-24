Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75A Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Mô tả công việc:
Liên hệ cho khách hàng tiềm năng theo data được marketing cung cấp để tư vấn
Tư vấn, trả lời các câu hỏi của khách hàng ( mảng nilong, túi vải , túi giấy)
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi cần thiết và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Thời gian làm: 08h00 - 17h30 ( chủ nhật 0FF)

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: từ cao đẳng trở lên
Có laptop cá nhân , Độ tuổi: 20 - 26
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp,
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm công việc fulltime ở bất kỳ lĩnh vực nào
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng.
Thử việc hưởng 80% lương cứng + Hoa hồng
Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng, thưởng tăng tốc theo tháng
Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 3 tháng/ lần; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75A Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

