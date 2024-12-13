Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu
- Cầu giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm theo Data được cung cấp sẵn.Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.Chốt đơn hàng do đội MKT chạy FB ads, tư vấn về sản phẩm dịch vụ của công ty.Báo cáo doanh số cuối ngày . Tổng hợp báo cáo hàng tháng , hàng quý, hàng năm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm telesale thẩm mỹ , làm đẹp ít nhất 1 năm.Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt. Chăm chỉ, kiên trì
Tư duy đột phá, Luôn tràn đầy năng lượng
Tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động nhóm. Luôn có thái độ tốt điềm tĩnh xứ lý tình hướng. Am hiểu ít hoặc nhiều về nghành làm đẹp, thẩm mỹ.
Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Tông thu nhập : 15.000.000 - 25.000.000
Hỗ trợ phí gửi xe.Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty, Du lịch, team building thường xuyên.
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
Được làm việc trong môi trường năng động. Trẻ trung. Hoà đồng
Được thăm gia các sự kiện của công ty như: Du lịch, sinh nhật, liên hoan...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
