Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT
Mức lương
9 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mỹ Đình, Nguyễn Hoàng, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 50 Triệu
1.Tư vấn, hỗ trợ khách hàng
- Trực hotline
- Gọi điện theo data có sẵn của công ty tư vấn cho khách hàng
- Chốt đơn, lên đơn trên hệ thống
2.Chăm sóc khách hàng
- Gọi điện lại khách cũ, tương tác với khách cũ qua zalo, gọi điện thoại
- Hỗ trợ khách thêm các liệu trình tiếp theo
3.Báo cáo - Báo cáo doanh số hàng ngày
Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 18- 40 tuổi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo training kiến thức, kĩ năng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT Thì Được Hưởng Những Gì
- Không thử việc
- Fulltime: 8% hoa hồng + Phụ cấp (700.000vnđ) + Thưởng
- Parttime: 8% hoa hồng + Phụ cấp (350.000vnđ) + Thưởng
- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định tại công ty.
- Được đi du lịch trong nước tối thiểu 1 lần/năm, tham gia Team building, liên hoan hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
