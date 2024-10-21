Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Nguyễn Hoàng, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

1.Tư vấn, hỗ trợ khách hàng

- Trực hotline

- Gọi điện theo data có sẵn của công ty tư vấn cho khách hàng

- Chốt đơn, lên đơn trên hệ thống

2.Chăm sóc khách hàng

- Gọi điện lại khách cũ, tương tác với khách cũ qua zalo, gọi điện thoại

- Hỗ trợ khách thêm các liệu trình tiếp theo

3.Báo cáo - Báo cáo doanh số hàng ngày

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18- 40 tuổi.

- Chấp nhận sinh viên chờ bằng, trái ngành.

- Có laptop cá nhân

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo training kiến thức, kĩ năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Không thử việc

- Fulltime: 8% hoa hồng + Phụ cấp (700.000vnđ) + Thưởng

- Parttime: 8% hoa hồng + Phụ cấp (350.000vnđ) + Thưởng

- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định tại công ty.

- Được đi du lịch trong nước tối thiểu 1 lần/năm, tham gia Team building, liên hoan hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin