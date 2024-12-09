Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tổng đài theo sự phân công của quản lý
Trực lên đơn bảo hiểm HIO
Liên hệ với sân golf để chốt đơn và lên đơn trên hệ thống cho khách, hỗ trợ khách hàng làm thanh toán theo đúng luồng vận hành
Thông báo cho khách hàng về các chương trình ưu đãi, chào bán sản phẩm/dịch vụ của công ty
Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm vị trí kinh doanh telesales và CSKH
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.
Giọng nói chuẩn, không nói giọng địa phương.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống phát sinh từ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:
- Thu nhập: Lương cứng từ 9-15 triệu( lương cứng + hoa hồng)
2. Phụ cấp:
Phụ cấp các ca trực ngoài giờ hành chính
3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích quý, năm, các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác, ....
- Có cơ hội được phát huy tối đa năng lực bản thân,
- Môi trưởng làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.
- Được tham gia các khóa học đào tạo và đề suất các khóa học nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

