Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tư vấn, chốt sales qua điện thoại hoặc chat từ nguồn data phân bổ, hỗ trợ khách hàng đăng ký khoá học Tiếng Anh giao tiếp.
Giải đáp thắc mắc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty
Sản phẩm tốt, chất lượng, có thương hiệu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales)
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, năng lực tư duy và xử lý tình huống tốt
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ [Gồm: Lương cơ bản 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng + thưởng]
Thử việc 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI)
Được training bài bản.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3-5 nhân sự.
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia
Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty.
Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.
Ưu đãi học phí lên tới 38%- 50% các khóa học tại IELTS LangGo, tại BingGo Leaders và tại Langmaster.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
