Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, chốt sales qua điện thoại hoặc chat từ nguồn data phân bổ, hỗ trợ khách hàng đăng ký khoá học Tiếng Anh giao tiếp.

Giải đáp thắc mắc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty

Sản phẩm tốt, chất lượng, có thương hiệu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales)

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, năng lực tư duy và xử lý tình huống tốt

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ [Gồm: Lương cơ bản 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng + thưởng]

Thử việc 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI)

Được training bài bản.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3-5 nhân sự.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia

Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty.

Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Ưu đãi học phí lên tới 38%- 50% các khóa học tại IELTS LangGo, tại BingGo Leaders và tại Langmaster.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

