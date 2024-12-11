Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.

Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và tư vấn sản phẩm phù hợp.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales.

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, có giọng nói dễ nghe, truyền cảm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, bán hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin