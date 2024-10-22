Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 38 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện Telesale bằng database có sẵn và đối tác trong doanh nghiệp triển khai hợp tác toàn diện. Tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty qua điện thoại. Trực page trả lời tin nhắn khách hàng. Cập nhật thông tin khách hàng, chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Không yêu cầu kinh nghiệm. Giọng nói chuẩn, dễ nghe Nhanh nhẹn, chăm chỉ, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt Kiên trì, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam. Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty. Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động. Cung cấp thiết bị làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

