Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Yamato Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 200 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Giới thiệu và tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty

- Theo dõi và báo cáo kết quả công việc hàng ngày, tuần, tháng

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kinh nghiệm làm telesales ngành dược là 1 lợi thế

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

- Có khả năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng

- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc

- Kiên nhẫn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Yamato Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6-10Tr + hoa hồng, thu nhập từ 10 -25 triệu/ tháng theo doanh số bán hàng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yamato Pharma

