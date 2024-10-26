Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Yamato Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Yamato Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Yamato Pharma
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH Yamato Pharma

Nhân viên Telesale

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Yamato Pharma

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 200 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại
- Giới thiệu và tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
- Theo dõi và báo cáo kết quả công việc hàng ngày, tuần, tháng
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm làm telesales ngành dược là 1 lợi thế
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
- Có khả năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng
- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc
- Kiên nhẫn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Yamato Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6-10Tr + hoa hồng, thu nhập từ 10 -25 triệu/ tháng theo doanh số bán hàng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yamato Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yamato Pharma

Công Ty TNHH Yamato Pharma

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

