Tuyển Nhân viên Telesale Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn khơi gợi nhu cầu DU HỌC Nhật/Hàn với khách hàng tiềm năng từ data có sẵn.

Thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm part time theo ca 2-4 tiếng hoặc hơn và đăng kí linh hoạt;

Ca làm việc gồm: 11h00-13h30; 17h30-19h30 các ngày trong tuần / Cuối tuần: 10h-17h (có thể đăng kí 2 hoặc 3 hoặc 4… tiêngs)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng giáo dục.

Giao tiếp tốt, có khả năng gắn kết mọi người.

Có tinh thần làm việc nhóm.

Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 35k/giờ.

Đăng ký giờ làm việc linh hoạt

tham gia các hoạt động của công ty như Trà chiều.

Làm việc tại văn phòng hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

