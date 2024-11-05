Tuyển Nhân viên Telesale Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa Vincem Comatce Tower , số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính,, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

- Gọi điện cho khách hàng tiềm năng (100% data được cung cấp từ marketing) để tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty, tỉ lệ chốt 30%

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống CRM.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách tập trung vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng và chốt doanh số

- Topsale được ưu tiên về data bán mới khi thiếu doanh số.

- 3 Không tại Edupia:

• Không phải tìm kiếm data (100% data nóng với tỷ lệ chốt cao được cung cấp từ marketing)

• Không cần mang thiết bị làm việc ( Edupia sẽ cũng cấp máy tính, tai nghe, làm việc trên hệ thống CRM tiện dụng để liên hệ với khách hàng)

• Lương cứng không phụ thuộc doanh số (lương thưởng tại Edupia luôn rõ ràng và trả đúng lịch hàng tháng)

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Từ 1 năm kinh nghiệm telesale, sale, tư vấn chốt đơn, bán hàng qua điện thoại. Ưu tiên là topsale/ Best Sale trong các công ty trước đó.

- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

- Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.

- Sẵn sàng tăng ca khi cần thiết.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đặc biệt của Top sale tại Edupia:

1. Thu nhập cao, rõ ràng nhất trong các Công ty cùng ngành:

- Lương cứng 11 - 17 triệu. Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.

- Hoa hồng: 5- 8%. Thu nhập hàng tháng từ 18 tới 40 triệu++/ tháng

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 tháng/ lần,

- Thưởng liên tục: thưởng nóng, thưởng best Seller, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

2. Thăng tiến:

- Topsale được ưu tiên về data bán mới khi thiếu doanh số.

- Được chủ trì các cuộc họp chuyên môn nhằm nâng cao kĩ năng cho Telesale cấp phòng.

- Top sale có cơ hội được thăng tiến lên Trưởng nhóm (quản lý 10 Telesale) chỉ sau 3 tháng làm việc; Cơ hội thăng tiến lên Trưởng/ Phó Phòng Telesale (quản lý 20-30 Telesale) chỉ sau 6 tháng làm việc.

- Được bán các sản phẩm tiếng Anh online chất lượng cao dẫn đầu thị trường Việt Nam.

3. Quyền lợi khác:

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

