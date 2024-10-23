Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT3/16A4, Khu biệt thự Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Gọi điện, chăm sóc và khai thác dữ liệu data khách hàng sẵn có, phát triển và làm giàu data khách hàng mới.

- Tìm kiếm, tư vấn sản phẩm tiêu hao sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khách hàng tại spa;

- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh social; kênh nội bộ; ... và nguồn kênh theo chiến lược của Công ty

- Thường xuyên chăm sóc, thu nhận phản hồi khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp

- Gọi điện cho KH để tư vấn về các combo dịch vụ - sản phẩm đã có thương hiệu trong ngành massage trị liệu của công ty.

- Chăm sóc KH để thực hiện up sales, bán chéo sản phẩm-dịch vụ.

- Được quyền đề xuất và xây dựng kế hoạch, chương trình tư vấn bán hàng, phát triển khách hàng mới.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm trong mảng dược mỹ phẩm từ 1 năm trở lên, từ 1998 trở lên và ưu tiên nữ

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có kỹ năng tạo nguồn, giao tiếp và tương tác tốt

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt và nắm bắt tâm lý khách hàng

- Nhanh nhẹn, kiên trì, chủ động trong công việc; học hỏi nhanh

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 - 20.000.000đ, gồm lương cứng: 7.000.000 + thưởng KPI + thưởng hiệu quả kinh doanh + Thưởng lễ, Tết,...

- Được cung cấp, hỗ trợ data

- Chính sách bán hàng linh hoạt, dễ chốt sale

- Được đào tạo bài bản bởi ban giám đốc giàu kinh nghiệm trong ngành

- Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty

- Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí

- Xem xét tăng lương 6 tháng/lần

- Thưởng tháng T13 và thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định Nhà nước và Công ty

- Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội

- Được tiếp cận, đào tạo phương pháp massage trị liệu độc đáo của HaDu

- Tham dự các buổi đào tạo, hội thảo phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

