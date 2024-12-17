Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công ty TNHH TM G Collcet

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Liên hệ khách hàng, thiết lập các cuộc hẹn để thực hiện hoạt động tư vấn bán hàng.
Xây dựng báo giá và thực hiện thương lượng, đàm phán nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Tiếp xúc, bán hàng trực tiếp, thực hiện công việc theo phân công của Quản lý phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trẻ, nhiệt tình và đam mê kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale bán phần mềm, ứng viên có kinh nghiệm làm ở kiotviet hoặc sapo là một lợi thế)
Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và xử lý tình huống tốt, nhiệt tình và ham học hỏi, trung thực, chăm chỉ là một lợi thế
Có kỹ năng vi tính văn phòng word, power point và excel

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG: 6,500,000 VNĐ + Doanh thu+ Thương+ 300 hỗ trợ xăng xe+ 300K Hỗ trợ điện thoại ( Thu nhập không giới hạn)
Nghỉ Thứ 7,chủ nhật
12 ngày nghỉ phép của Năm.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, du lịch hàng năm
Được đào tạo bài bản từ A đến Z.
Thưởng và các phúc lợi hấp dẫn theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

