Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Liên hệ khách hàng, thiết lập các cuộc hẹn để thực hiện hoạt động tư vấn bán hàng.

Xây dựng báo giá và thực hiện thương lượng, đàm phán nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Tiếp xúc, bán hàng trực tiếp, thực hiện công việc theo phân công của Quản lý phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trẻ, nhiệt tình và đam mê kinh doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale bán phần mềm, ứng viên có kinh nghiệm làm ở kiotviet hoặc sapo là một lợi thế)

Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt và xử lý tình huống tốt, nhiệt tình và ham học hỏi, trung thực, chăm chỉ là một lợi thế

Có kỹ năng vi tính văn phòng word, power point và excel

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG: 6,500,000 VNĐ + Doanh thu+ Thương+ 300 hỗ trợ xăng xe+ 300K Hỗ trợ điện thoại ( Thu nhập không giới hạn)

Nghỉ Thứ 7,chủ nhật

12 ngày nghỉ phép của Năm.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, du lịch hàng năm

Được đào tạo bài bản từ A đến Z.

Thưởng và các phúc lợi hấp dẫn theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

