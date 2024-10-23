Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi điện thoại và tư vấn đặt lịch hẹn Khách hàng qua cơ sở thăm khám dịch vụ, sản phẩm là các gói liệu trình làm đẹp của Phòng khám da liễu, dịch vụ Laser, Nâng cơ, Trẻ hóa, các dịch vụ tại Thẩm mỹ... 100% data nóng từ phòng Marketing, Khách hàng đang có sẵn nhu cầu tư vấn sử dụng dịch vụ, nhiệm vụ chính là gọi điện thoại đặt lịch hẹn, để Bộ phận tư vấn và Bác sĩ thăm khám tư vấn. Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả Công việc cuối ngày và các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc qua hệ thống quy trình báo của Công ty. Làm việc xoay ca từ 8h00 - 17h30 hoặc từ 13h30-21h30, được sắp xếp nghỉ 1 ngày/ tuần.
Gọi điện thoại và tư vấn đặt lịch hẹn Khách hàng qua cơ sở thăm khám dịch vụ, sản phẩm là các gói liệu trình làm đẹp của Phòng khám da liễu, dịch vụ Laser, Nâng cơ, Trẻ hóa, các dịch vụ tại Thẩm mỹ...
100% data nóng từ phòng Marketing, Khách hàng đang có sẵn nhu cầu tư vấn sử dụng dịch vụ, nhiệm vụ chính là gọi điện thoại đặt lịch hẹn, để Bộ phận tư vấn và Bác sĩ thăm khám tư vấn.
Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả Công việc cuối ngày và các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc qua hệ thống quy trình báo của Công ty.
Làm việc xoay ca từ 8h00 - 17h30 hoặc từ 13h30-21h30, được sắp xếp nghỉ 1 ngày/ tuần.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên sinh năm 1990-2002 có từ 6 tháng kinh nghiệm telesales/ tư vấn bán hàng qua điện thoại trong lĩnh vực dịch vụ như: tài chính, bảo hiểm, giáo dục, dược phẩm, spa hoặc các công việc liên quan đến CSKH, bán hàng; Ứng viên có laptop cá nhân; Ứng viên yêu thích kinh doanh và có thái độ cầu tiến trong công việc, nhanh nhẹn và linh hoạt; Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương, mong muốn thu nhập cao và thăng tiến trong công việc. Nhiệt huyết, máu lửa, cần cù, chịu khó, mong muốn phát triển sự nghiệp cùng OHIO.
Ứng viên sinh năm 1990-2002 có từ 6 tháng kinh nghiệm telesales/ tư vấn bán hàng qua điện thoại trong lĩnh vực dịch vụ như: tài chính, bảo hiểm, giáo dục, dược phẩm, spa hoặc các công việc liên quan đến CSKH, bán hàng;
Ứng viên có laptop cá nhân;
Ứng viên yêu thích kinh doanh và có thái độ cầu tiến trong công việc, nhanh nhẹn và linh hoạt;
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương, mong muốn thu nhập cao và thăng tiến trong công việc.
Nhiệt huyết, máu lửa, cần cù, chịu khó, mong muốn phát triển sự nghiệp cùng OHIO.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6-8 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập từ 15 - 50 triệu đồng/tháng) Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng; Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng + 100 % hoa hồng; Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng; Phụ cấp ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày => 650.000đ/tháng; Phụ cấp công nghệ 240.000đ/tháng khi sử dụng laptop cá nhân; Lương tháng 13, thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm; Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Lương cứng 6-8 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập từ 15 - 50 triệu đồng/tháng)
Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch, chi trả theo tháng;
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng + 100 % hoa hồng;
Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng nóng, thưởng best sale hàng tháng;
Phụ cấp ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày => 650.000đ/tháng;
Phụ cấp công nghệ 240.000đ/tháng khi sử dụng laptop cá nhân;
Lương tháng 13, thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm;
Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

