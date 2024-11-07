Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Lê Thị Chợ, P. Phú Thuận, Quận 7 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi đến danh sách khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm bất động sản.
Tư vấn khách hàng các chính sách sản phẩm mà Công ty đang triển khai.
Lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất.
Giải quyết thắc mắc và phản đối của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Ghi chép và duy trì thông tin khách hàng trong hệ thống CRM một cách chính xác.
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tham gia các khóa đào tạo và tự cập nhật thông tin về thị trường bất động sản và các dự án mới.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ kinh , Digital Marketing.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH,Telesale.
- Có mối quan hệ rộng rãi và khả năng tìm khách hàng là một lợi thế..
- Năng động, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực kinh doanh, bao gồm:
+ Lương cơ bản từ 6.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng
+ Hoa hồng chi trả ngay từ 50 - 70 triệu/ giá trị sản phẩm + Thưởng nóng
+
+ Tham gia hoạt động văn hóa của Công ty: Year End Party, Tiệc nhân viên, các hoạt động thiện nguyện,...
- Du lịch trong nước 1 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).
- Du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua.
- Thưởng doanh thu mỗi Quý.
- Hỗ trợ data hách hàng;
- Đào tạo: các kỹ năng và chuyên môn: Bán hàng, chốt deal, marketing,.. và cấp chứng nhận sau khóa học;
Đào tạo:
- Kỹ năng: Được đào tạo đầy đủ cấp độ, lộ trình từ nhân viên lên quản lý.
Kỹ năng:
- Kiến thức chuyên môn: Được đào tạo bởi các chuyên gia, Ban quản lý cao cấp, Bộ phận nghiên cứu thị trường và bộ phận Pháp lý chuyên biệt.
Kiến thức chuyên môn
- Phúc lợi: Chính sách phúc lợi tốt: BHXH, thưởng Lễ/Tết, hiếu hỷ, thưởng tháng 13+, sinh nhật, ốm đau, thưởng thâm niên + Phúc lợi cho gia đình nhân viên + du lịch.
Phúc lợi:
- Thăng tiến: Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 -12 tháng, tạo cơ hội phát huy tối đa năng lực, phát triển lên hạt giống lãnh đạo;
Thăng tiến:
- Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, văn hóa làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, vinh danh xứng đáng công bằng, đề cao tinh thần Team-work.
Môi trường:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 17 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

