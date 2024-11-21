Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 đường 27 KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Trả lời inbox, comment, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm (đồ ăn vặt)

Chốt đơn với khách qua page

Chăm sóc khách hàng

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng

Đang ở tại TP.HCM , có thể làm việc lâu dài (từ 1 năm trở lên)

Nữ 2002 - 1998 tốt nghiệp ĐH-Cao đẳng, ưu tiên có kinh nghiệm trực page bán hàng

Giao tiếp tốt, không nói ngọng, lấp, giọng địa phương

Có khả năng chịu áp lực tốt, nhiệt huyết, tích cực trong công việc

Sử dụng máy tính mức độ cơ bản, gõ phím nhanh, có kinh nghiệm trực Pancake

Khả năng giao tiếp tốt

Có laptop riêng (để làm việc buổi tối tại nhà)

Tại Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7,5 triệu + thưởng doanh thu (Lương trung bình của các nhân viên hiện tại từ 15-20tr/ tháng)

Được training bài bản

Thưởng lễ, tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.