Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 đường 27 KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Trả lời inbox, comment, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm (đồ ăn vặt)
Chốt đơn với khách qua page
Chăm sóc khách hàng
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang ở tại TP.HCM , có thể làm việc lâu dài (từ 1 năm trở lên)
Nữ 2002 - 1998 tốt nghiệp ĐH-Cao đẳng, ưu tiên có kinh nghiệm trực page bán hàng
Giao tiếp tốt, không nói ngọng, lấp, giọng địa phương
Có khả năng chịu áp lực tốt, nhiệt huyết, tích cực trong công việc
Sử dụng máy tính mức độ cơ bản, gõ phím nhanh, có kinh nghiệm trực Pancake
Khả năng giao tiếp tốt
Có laptop riêng (để làm việc buổi tối tại nhà)
Tại Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7,5 triệu + thưởng doanh thu (Lương trung bình của các nhân viên hiện tại từ 15-20tr/ tháng)
Được training bài bản
Thưởng lễ, tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Bếp Chè Thái
