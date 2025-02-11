Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Trọn Concept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 đường 55, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 500 - 800 USD

• Phối hợp với nhân viên Kinh doanh để tư vấn, khảo sát, đo vẽ hiện trạng công trình (nếu cần)

• Lên phương án bố trí mặt bằng nội thất.

• Làm concept, trình bày ý tưởng.

• Dựng hình và render

• Kiểm tra bản vẽ khai triển của team 2D (chỉ kiểm tra dự án của mình thiết kế)

• Hỗ trợ team thi công hiểu ý đồ thiết kế

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành Kiến Trúc, Thiết Kế Nội Thất.

• Trên 2 năm kinh nghiệm trong nghề.

• Sử dụng thanh thạo các phần mềm: 3DS Max, Sketchup, Corona, AutoCad, Microsoft Powerpoint,…

• Am hiểu về vật liệu nội thất.

• Am hiểu về công năng, tính ứng dụng thực tế của đồ nội thất.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng tổ chức công việc tốt, chủ động trong công việc, yêu cầu độ chính xác cao.

• Ưu tiên bạn có cá tính mạnh, sáng tạo, gu thẩm mỹ cao.

Tại Trọn Concept Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trọn Concept

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin