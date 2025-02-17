Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Siri Interior làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Siri Interior
- Hồ Chí Minh: 49 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - VỊ TRÍ HỌA VIÊN 3D
Diễn họa kiến trúc, nội thất.
- Dựng hình tốt bằng 3ds max
- Render Vray ( nếu ứng viên dùng Corona, công ty hỗ trợ đào tạo nhanh Vray)
- Thiết lập ánh sáng vật liệu.
- Hậu kỳ Photoshop
*Lương thỏa thuận theo năng lực.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - VỊ TRÍ THIẾT KẾ NỘI THẤT
- 80% thời gian làm việc với phần mềm 3ds max. Render Vray. ( nếu ứng viên dùng Corona, công ty hỗ trợ đào tạo nhanh Vray)
Thiết kế nội thất công trình biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.
- Đo vẽ hiện trạng, ghi nhận thông tin khách hàng.
- Bố trí nội thất trên Autocad.
- Dựng phối cảnh 3D cho phương án thiết kế
- Triển khai hồ sơ thiết kế thi công.
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Siri Interior Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siri Interior
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
