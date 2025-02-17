Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Siri Interior làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - VỊ TRÍ HỌA VIÊN 3D

Diễn họa kiến trúc, nội thất.

- Dựng hình tốt bằng 3ds max

- Render Vray ( nếu ứng viên dùng Corona, công ty hỗ trợ đào tạo nhanh Vray)

- Thiết lập ánh sáng vật liệu.

- Hậu kỳ Photoshop

*Lương thỏa thuận theo năng lực.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - VỊ TRÍ THIẾT KẾ NỘI THẤT

- 80% thời gian làm việc với phần mềm 3ds max. Render Vray. ( nếu ứng viên dùng Corona, công ty hỗ trợ đào tạo nhanh Vray)

Thiết kế nội thất công trình biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

- Đo vẽ hiện trạng, ghi nhận thông tin khách hàng.

- Bố trí nội thất trên Autocad.

- Dựng phối cảnh 3D cho phương án thiết kế

- Triển khai hồ sơ thiết kế thi công.