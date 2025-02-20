Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH 2F DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH 2F DECOR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 đường số 7 phường 26 quận bình thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển thiết kế 3D theo yêu cầu của khách hàng/đối tác
Có khả năng thiết kế nội - ngoại thất.
Tạo các mô hình 3D chi tiết và có thể dựng hình từ nhiều góc nhìn khác nhau
Thiết kế các sản phẩm/mẫu thử 3D theo bản vẽ kỹ thuật
Trao đổi và làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng dự án
Thuyết trình và bảo vệ các bản thiết kế 3D trước khách hàng/đối tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, V-Ray ...(Gửi Profile có hình ảnh tham chiếu thực tế)
Hiểu biết sâu về nguyên lý thiết kế 3D, bố cục, màu sắc và kết cấu
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt
Có khả năng sáng tạo, tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết
Có kiến thức về các vật liệu và quy trình sản xuất
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ in 3D là lợi thế
Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, V-Ray ...(Gửi Profile có hình ảnh tham chiếu thực tế)
Hiểu biết sâu về nguyên lý thiết kế 3D, bố cục, màu sắc và kết cấu
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt
Có khả năng sáng tạo, tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết
Có kiến thức về các vật liệu và quy trình sản xuất
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ in 3D là lợi thế
Tại Công Ty TNHH 2F DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn
Chế độ đãi ngộ cạnh tranh
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hàng năm có 12 ngày nghỉ phép.
Chế độ đãi ngộ cạnh tranh
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hàng năm có 12 ngày nghỉ phép.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 2F DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI