Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH 2F DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 đường số 7 phường 26 quận bình thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nhân viên thiết kế 3D

Phát triển thiết kế 3D theo yêu cầu của khách hàng/đối tác

Có khả năng thiết kế nội - ngoại thất.

Tạo các mô hình 3D chi tiết và có thể dựng hình từ nhiều góc nhìn khác nhau

Thiết kế các sản phẩm/mẫu thử 3D theo bản vẽ kỹ thuật

Trao đổi và làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng dự án

Thuyết trình và bảo vệ các bản thiết kế 3D trước khách hàng/đối tác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, V-Ray ...(Gửi Profile có hình ảnh tham chiếu thực tế)

Hiểu biết sâu về nguyên lý thiết kế 3D, bố cục, màu sắc và kết cấu

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt

Có khả năng sáng tạo, tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết

Có kiến thức về các vật liệu và quy trình sản xuất

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ in 3D là lợi thế

Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hàng năm có 12 ngày nghỉ phép.

Cách Thức Ứng Tuyển

