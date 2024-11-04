Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường số 7, Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Làm việc trực tiếp với trưởng nhóm thiết kế và nhận công việc theo sự phân công nhân sự trong team

Sắp xếp kế hoạch công việc & phản hồi với Trưởng nhóm phụ trách trực tiếp

Lên ý tưởng và triển khai dự án

Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp/hoặc gọi điện thoại/meet online với khách hàng khai thác đề bài và trình duyệt phương án

Báo cáo kết quả công việc, tiến trình dự án cho trưởng nhóm

Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để lên khái toán công trình, phục vụ chốt thi công

Chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án triển khai trực tiếp.

Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc, ĐH Xây Dựng hoặc các trường có liên quan

Có định hướng làm việc lâu dài, đam mê, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc ( Autocad , 3Dmax ,photoshop ..)

Ưu tiên ứng viên đã từng làm về mảng F&B, nhà hàng, quán cf, biệt thự, chung cư cao cấp

Kinh nghiệm : trên 3 năm

Mức lương: Từ 13.000.000 – 25.000.000đ/tháng lương cứng + % dự án ( Tổng thu nhập lên đến 30.000.000đ/tháng)

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h00-12h; chiều: 13h30-17h30).

