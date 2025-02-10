Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 164 Triệu

-Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM

-Ngày phỏng vấn ：Thứ tư 26/03/2025

-Ngày bắt đầu ：dự kiến 10/04/2025

-Mức lương ：Từ 16,400,000 VND (gross) thương lượng thêm.

-Số lượng tuyển ：1 member

Nội dung công việc：

• Thiết kế các loại máy FA (Factory Automation) như thiết bị, dụng cụ sản xuất.

• Bao gồm: Thiết kế cơ khí, lập bản vẽ các bộ phận, bản vẽ lắp ráp, v.v.

• CAD được sử dụng: AutoCAD LT (2D)

• Nhận hướng dẫn công việc online từ leader (người Việt Nam) đang làm việc tại Nhật Bản.