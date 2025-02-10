Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 164 Triệu

Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

Mức lương
Từ 164 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 107 tân cảng, phường 25, quận bình thạnh, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Từ 164 Triệu

-Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM
-Ngày phỏng vấn ：Thứ tư 26/03/2025
-Ngày bắt đầu ：dự kiến 10/04/2025
-Mức lương ：Từ 16,400,000 VND (gross) thương lượng thêm.
-Số lượng tuyển ：1 member
Nội dung công việc：
• Thiết kế các loại máy FA (Factory Automation) như thiết bị, dụng cụ sản xuất.
• Bao gồm: Thiết kế cơ khí, lập bản vẽ các bộ phận, bản vẽ lắp ráp, v.v.
• CAD được sử dụng: AutoCAD LT (2D)
• Nhận hướng dẫn công việc online từ leader (người Việt Nam) đang làm việc tại Nhật Bản.

Với Mức Lương Từ 164 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm thiết kế cơ khí, máy móc, trong dây chuyền sản xuất
• Có thể làm với leader qua phương tiện online.
• Ưu tiên ứng viên thích giao tiếp, tính cách lạc quan, vui vẻ
• Kinh nghiệm 2D CAD. Ưu tiên thêm kinh nghiệm 3D CAD (không bắt buộc)

Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 107 Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

