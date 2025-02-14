Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các sản phẩm dành cho các Công ty đi tham quan du lịch như Nón, Áo thun, Tờ rơi, Bandroll, Banner, Backdrop, Standee, ...các sản phẩm phục vụ cho các tour;

- Dựng cảnh khu vực theo không gian 3D (3D max, xuất file Video & hình ảnh);

- Triển khai các sản phẩm in ấn và bàn giao theo tour đúng thời gian;

- Thiết kế hình ảnh quảng cáo, nhận diện thương hiệu cho chuỗi sản phẩm của Công ty;

- Phối hợp thực hiện các công việc theo yêu cầu của phòng kinh doanh và Ban Giám đốc Khối

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban giám đốc Khối;

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thiết kế và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như 3Ds Max, Sketchup, Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành Thiết kế

- Am hiểu về in ấn trên các chất liệu Hiflex, PP, decal, Formex....

- Công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, có nhiều ý tưởng mới;

- Kỹ năng: giao tiếp, phối hợp, tương tác tốt; lập được kế hoạch và quản lý;

- Đam mê công việc thiết kế, có khả năng chịu được áp lực công việc, cường độ làm việc cao;

- Tự tin, nhiệt tình, trung thực, năng động, cầu tiến;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp tốt;

- Sáng tạo, có thẩm mỹ cao, có cái nhìn tinh tế trong mỹ thuật về màu sắc, không gian...

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày nếu nhu cầu công việc cần;

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và tăng lương theo năng lực;

- Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;

- Hỗ trợ Kí túc xá cho nhân viên;

- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa;

- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc các khóa học bên ngoài...

- Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên;

- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương Tháng 13 và những điều bất ngờ khác....

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin