Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty.

• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube,…)

• Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll,..) và các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...)

• Phối hợp với các nhân viên phòng kinh doanh thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh.

• Chỉnh sửa các video quảng cáo sản phẩm.

• Các công việc liên quan khác được giao bởi cấp trên và giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

• Có tính cẩn thận và thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể.

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

• Thời gian làm viêc: từ 8h30 đến 17h30 T2 đến T6.

Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam

