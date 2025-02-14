Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty.
• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube,…)
• Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll,..) và các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển,...)
• Phối hợp với các nhân viên phòng kinh doanh thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh.
• Chỉnh sửa các video quảng cáo sản phẩm.
• Các công việc liên quan khác được giao bởi cấp trên và giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tính cẩn thận và thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể.
• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
• Thời gian làm viêc: từ 8h30 đến 17h30 T2 đến T6.
Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
