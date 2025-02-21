Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Mức lương 500 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 463 - 465 Cong Hoa, Ward 15, Tan Binh District, HCMC

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

# Trách nhiệm chuyên môn

• Team-work chặt chẽ với Quản lý Dự án và team Thiết kế để hiểu rõ yêu cầu và chi tiết dự án

• Thực hiện các bản vẽ triển khai kỹ thuật, bao gồm bản vẽ triển khai chi tiết nội thất

• Đảm bảo tất cả các bản vẽ triển khai tuân thủ tiêu chuẩn của công ty, yêu cầu của khách hàng cũng như tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng

• Điều chỉnh các bản vẽ theo yêu cầu của team dự án hoặc phản hồi từ khách hàng

• Đề xuất góp ý trong các buổi họp team dự án nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu suất thiết kế/ các chi tiết thiết kế

• Cập nhật liên tục về xu hướng thiết kế và giải pháp kỹ thuật, từ đó đề xuất các ý tưởng sáng tạo để phát triển thiết kế kỹ thuật trong tương lai

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp hoặc chứng chỉ trong lĩnh vực Thiết kế nội thất, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

• Thành thạo phần mềm CAD; am hiểu phần mềm mô hình 3D là một lợi thế

• Có kiến thức vững về các chi tiết và quy cách kỹ thuật, hồ sơ/ tài iệu trong lĩnh vực xây dựng và nội thất

• Kỹ năng giao tiếp và team-work để làm việc hiệu quả với các phòng ban trong dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES

