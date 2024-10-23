Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế 2D/ 3D các dự án, sản phẩm, mô hình, vật thể theo yêu cầu của khách hàng hoặc dự án. Sử dụng các phần mềm thiết kế 3D chuyên nghiệp để tạo ra các bản vẽ, mô hình 3D trong lĩnh vực chiếu sáng và nhạc nước. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa, tối ưu hóa mô hình 3D để phù hợp với mục đích sử dụng. Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án liên quan đến thiết kế 2D/3D Nghiên cứu và cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế 3D.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành về điện hoặc các ngành kỹ thuật Có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 2 năm Có kiến thức cơ bản về thiết kế 3D. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về tạo hình, ánh sáng, vật liệu trong thiết kế. Có kinh nghiệm thiết kế điện, chiếu sáng hoặc nhạc nước là lợi thế Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các dự án thiết kế 3D hấp dẫn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

