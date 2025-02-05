Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty CP Quảng Cáo và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế 3D gian hàng triển lãm, sự kiện, nội thất văn phòng

Phối hợp các bộ phận liên quan triển khai thi công trang trí.

Thiết kế bộ dận diện thương hiệu, mẫu mã, tờ rơi, brochure, banner, backdrop ... cho sự kiện, hội chợ, triển lãm.

Đảm bảo tiến độ bàn giao bản vẽ, hoàn thiện theo đúng yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành thiết kế.

- Sử dụng thành thạo các chương trình thiết kế đồ họa như: 3Dmax, AI, Photoshop, Graphic, Corel Draw

- Có tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc và tinh thần làm việc nhóm tốt.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Tại Công ty CP Quảng Cáo và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 triệu đến 15 triệu + tiền thưởng.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định: BHXH, BHYT và BHTN

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Quảng Cáo và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin