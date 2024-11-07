Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế Visual trên các kênh truyền thông (ảnh, video ngắn,...), tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketting của Công ty
Thiết kế ấn phẩm, logo, profile, poster, POSM, packaging, catalogue, template,...
Chỉnh sửa ảnh, video (cơ bản đơn giản)
Phụ trách hình ảnh hiển thị trên các kênh truyền thông theo kế hoạch của Công ty
Quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong team
Chủ động update các xu hướng làm đẹp và hình ảnh phục vụ công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, truyền thông, thời trang hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Agency, thẩm mỹ viện, Spa,...
Thông thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, dựng video như : Photoshop, Adobe illustrator, Premiere,After Effect,...Typo, phối màu
Chụp ảnh, dựng video
Lập kế hoạch, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ thưởng, nghỉ Lễ, Tết, BHXH,... theo quy định
Tham gia teambuilding, các hoạt động chung của công ty
Chế độ nghỉ phép năm
Thời gian làm việc:
8h30-17h30 nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật
Nghỉ trưa 12h00 – 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

