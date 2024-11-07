Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế Visual trên các kênh truyền thông (ảnh, video ngắn,...), tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketting của Công ty

Thiết kế ấn phẩm, logo, profile, poster, POSM, packaging, catalogue, template,...

Chỉnh sửa ảnh, video (cơ bản đơn giản)

Phụ trách hình ảnh hiển thị trên các kênh truyền thông theo kế hoạch của Công ty

Quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong team

Chủ động update các xu hướng làm đẹp và hình ảnh phục vụ công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, truyền thông, thời trang hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Agency, thẩm mỹ viện, Spa,...

Thông thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, dựng video như : Photoshop, Adobe illustrator, Premiere,After Effect,...Typo, phối màu

Chụp ảnh, dựng video

Lập kế hoạch, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ thưởng, nghỉ Lễ, Tết, BHXH,... theo quy định

Tham gia teambuilding, các hoạt động chung của công ty

Chế độ nghỉ phép năm

Thời gian làm việc:

8h30-17h30 nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật

Nghỉ trưa 12h00 – 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

