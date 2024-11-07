Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế Visual trên các kênh truyền thông (ảnh, video ngắn,...), tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketting của Công ty
Thiết kế ấn phẩm, logo, profile, poster, POSM, packaging, catalogue, template,...
Chỉnh sửa ảnh, video (cơ bản đơn giản)
Phụ trách hình ảnh hiển thị trên các kênh truyền thông theo kế hoạch của Công ty
Quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong team
Chủ động update các xu hướng làm đẹp và hình ảnh phục vụ công việc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, truyền thông, thời trang hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Agency, thẩm mỹ viện, Spa,...
Thông thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, dựng video như : Photoshop, Adobe illustrator, Premiere,After Effect,...Typo, phối màu
Chụp ảnh, dựng video
Lập kế hoạch, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8 - 15tr (Thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ thưởng, nghỉ Lễ, Tết, BHXH,... theo quy định
Tham gia teambuilding, các hoạt động chung của công ty
Chế độ nghỉ phép năm
Thời gian làm việc:
8h30-17h30 nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật
Nghỉ trưa 12h00 – 13h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ
