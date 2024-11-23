Tuyển Campaign Manager Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Campaign Manager Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Erutech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Campaign Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Campaign Manager Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Campaign Manager Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chỉnh sửa hình ảnh, video, thiết kế banner quảng cáo/ background, standee cho website - Facebook
Thiết kế catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phục vụ các chương trình truyền thông và sale promotion, truyền thông nội bộ...
Trực tiếp làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất in ấn, đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Hỗ trợ các bộ phận khác (PR/ Digital/ In-outdoor/ Media) thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm,hình ảnh, Video clip vật phẩm liên quan.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng phòng và BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Thiết kế
Kinh nghiệm : tối thiểu 2 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa bao gồm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
và Adobe In Design, các phần mềm chỉnh sửa Video.
Có kinh nghiệm in ấn tài liệu, poster, tờ rơi và ấn phẩm. Tư duy sáng tạo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc được giao
Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, Ham học hỏi, Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Biết nhiều về quay dựng Video và máy ảnh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 9 tr- 12 tr trở lên)
- Thời gian làm việc: 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty;
Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần theo chỉ số OKR và tình hình KD của Cty
Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp quản lí, phát triển khả năng của bản thân
Được tham gia các khóa đào tạo hệ thống quy trình, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 205 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

