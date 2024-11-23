Tuyển Campaign Manager Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Campaign Manager Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chỉnh sửa hình ảnh, video, thiết kế banner quảng cáo/ background, standee cho website - Facebook

Thiết kế catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phục vụ các chương trình truyền thông và sale promotion, truyền thông nội bộ...

Trực tiếp làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất in ấn, đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Hỗ trợ các bộ phận khác (PR/ Digital/ In-outdoor/ Media) thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm,hình ảnh, Video clip vật phẩm liên quan.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng phòng và BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Thiết kế

Kinh nghiệm : tối thiểu 2 năm

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa bao gồm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

và Adobe In Design, các phần mềm chỉnh sửa Video.

Có kinh nghiệm in ấn tài liệu, poster, tờ rơi và ấn phẩm. Tư duy sáng tạo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc được giao

Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, Ham học hỏi, Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Biết nhiều về quay dựng Video và máy ảnh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 9 tr- 12 tr trở lên)

- Thời gian làm việc: 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty;

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần theo chỉ số OKR và tình hình KD của Cty

Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp quản lí, phát triển khả năng của bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo hệ thống quy trình, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin