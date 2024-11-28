Tuyển Campaign Manager Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH MTV Alifaco

Campaign Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Campaign Manager Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Campaign Manager Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

● Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Facebook Marketing của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh và có phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt nhất: Tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead.
● Chịu trách nhiệm cải tiến, phát triển và nâng cao năng suất Marketing trên Facebook, Google hoặc Zalo cho team phụ trách.
● Đào tạo kiến thức Digital Marketing cho nhân viên trong nhóm.
● Kiểm soát nội dung, chi phí các chiến dịch quảng cáo của cá nhân và từng thành viên trong nhóm.
● Đánh giá hiệu quả, năng lực của đội ngũ nhân sự trong nhóm, phát triển nhóm hướng tới mục tiêu chung của toàn công ty.
● Trực tiếp triển khai công tác lên và duyệt nội dung, cài đặt, quản trị, tối ưu hóa ngân sách truyền thông trên trang Facebook mình quản lý.
● Kiểm soát dòng tiền chạy quảng cáo cho từng chiến dịch.
● Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, mỗi chiến dịch báo cáo kết quả của các hoạt động truyền thông trên kênh Facebook cho trưởng phòng Marketing.
● Xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu KPI cho team theo tháng, quý, năm.
● Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Marketing..

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● ƯU TIÊN: TỪNG LÀM TRONG NGÀNH SỮA, DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM
1 năm

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000- 20.000.000 VNĐ/ tháng + Phụ cấp + Thưởng
- Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty.
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty.
- Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt động.
- Team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

