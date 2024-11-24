Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT1 - 31 - khu tái định cư - Ngọc Thuỵ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện thiết kế theo quy trình của bộ phận thiết kế

• Lên ý tưởng thiết kế đồ họa như: Printad, backdrop, poster, banner, standee...

• Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh hỗ trợ quảng cáo cho các công trình thương mại như: Văn phòng, nhà hàng,cà phê, của hàng bán lẻ, triển lãm, sự kiện...

• Có kiến thức về lĩnh vực xử lý hình ảnh, in ấn, vật liệu ngành in và liên quan

• Có khả năng tư vấn chất liệụ, vật liệu phù hợp với từng chương trình

• FA file in Kỹ thuật số

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam / Nữ từ 23-32 tuổi

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật đa phương tiện, kiến trúc, xây dựng hoặc các ngành liên quan tới thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ họa...

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, in ấn

• Thông thạo các phần mềm chuyên dụng : llustrator, Photoshop, corel...

• Kỹ năng tư duy sáng tạo tốt

• Có thể FA file in UV, KTS

• Am hiểu về các phương tiện truyền thông hiện đại, các thiết bị kỹ thuật số phục vụ việc thiết kế

• Có kiến thức về quảng cáo, phát triển thương hiệu

• Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có tư duy tưởng tượng và khả năng làm việc từ xa

• Có đam mê, nhiệt huyết, năng động và trách nhiệm trong công việc.

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 8g30 – 17g, Thứ 7: 8g30 – 12

Tại CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO Thì Được Hưởng Những Gì

• Đầy đủ theo Luật lao động & quy định của công ty

• Lương Tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết, Qũy khuyến học cho con CNV

• 12 ngày phép năm, du lịch định kỳ hàng năm, chế độ hiếu hỉ cho CNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin