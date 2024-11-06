Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh cho các chương trình trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktokshop), các kênh phân phối bán hàng, các kênh truyền thông online khác
Thiết kế hình ảnh 2D phục vụ cho các kênh truyền thông của nhãn hàng như social như Facebook, Tiktok,...
Đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp được thể hiện một cách nhất quán theo đúng Brand Guideline
Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng và phát triển nội dung;
Đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan
Từ 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere và After Effect cơ bản
Hiểu biết về Branding Design
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu được áp lực và cường độ công việc cao.
Đính kèm Portfolio khi gửi CV

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương
Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí
Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm
Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

