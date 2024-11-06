Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh cho các chương trình trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktokshop), các kênh phân phối bán hàng, các kênh truyền thông online khác

Thiết kế hình ảnh 2D phục vụ cho các kênh truyền thông của nhãn hàng như social như Facebook, Tiktok,...

Đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp được thể hiện một cách nhất quán theo đúng Brand Guideline

Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng và phát triển nội dung;

Đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan

Từ 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere và After Effect cơ bản

Hiểu biết về Branding Design

Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu được áp lực và cường độ công việc cao.

Đính kèm Portfolio khi gửi CV

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương

Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí

Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm

Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.