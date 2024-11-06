Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hình ảnh cho các chương trình trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktokshop), các kênh phân phối bán hàng, các kênh truyền thông online khác
Thiết kế hình ảnh 2D phục vụ cho các kênh truyền thông của nhãn hàng như social như Facebook, Tiktok,...
Đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp được thể hiện một cách nhất quán theo đúng Brand Guideline
Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng và phát triển nội dung;
Đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere và After Effect cơ bản
Hiểu biết về Branding Design
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu được áp lực và cường độ công việc cao.
Đính kèm Portfolio khi gửi CV
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí
Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm
Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
17 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
