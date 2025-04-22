Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh: 90a Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian và giá cả
• Phát triển mẫu: nhận đơn hàng mới từ khách, làm việc với bộ phận Mẫu để may mẫu, gửi mẫu, báo giá.
• Theo dõi đơn hàng từ phát triển tới xuất hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh ở nhà máy.
• Tính định mức và cân đối nguyên phụ liệu
• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, và tiến độ của đơn hàng.
• Làm báo cáo và các yêu cầu khác từ trưởng bộ phận.
• Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
• Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 sáng - 4:30 chiều, thứ Bảy làm đến 12:00.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thông thạo tiếng Anh, nói chuyện vơi người nước ngoài
• Chăm chỉ, có thể tăng ca, chịu áp lực công việc cao
Quyền lợi
• Mức lương: 8 triệu ~ 15 triệu tùy theo năng lực. Thử việc 2 tháng đầu, nhận lương bằng 85% mức lương chính thức.
Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Social insurance, Health Insurance & Un-employment insurance as VN labor law
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
