Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90a Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian và giá cả
• Phát triển mẫu: nhận đơn hàng mới từ khách, làm việc với bộ phận Mẫu để may mẫu, gửi mẫu, báo giá.
• Theo dõi đơn hàng từ phát triển tới xuất hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh ở nhà máy.
• Tính định mức và cân đối nguyên phụ liệu
• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, và tiến độ của đơn hàng.
• Làm báo cáo và các yêu cầu khác từ trưởng bộ phận.
• Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
• Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 sáng - 4:30 chiều, thứ Bảy làm đến 12:00.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm trên 1 năm
• Thông thạo tiếng Anh, nói chuyện vơi người nước ngoài
• Chăm chỉ, có thể tăng ca, chịu áp lực công việc cao
Quyền lợi
• Mức lương: 8 triệu ~ 15 triệu tùy theo năng lực. Thử việc 2 tháng đầu, nhận lương bằng 85% mức lương chính thức.

Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Social insurance, Health Insurance & Un-employment insurance as VN labor law

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 90A, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

