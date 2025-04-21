Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Triển khai, quản lý ngân sách, tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Google Adwords, Facebook ads
Lên kế hoạch SEO, SEM đồng thời triển khai và giám sát hiệu quả nhằm tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.
Quản lý và chịu trách nhiệm cho các nền tảng online mà công ty hiện có như: fanpage, youtube, website, zalo OA, tiktok của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo hoặc content, sáng tạo, báo chí, truyền thông.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch và thiết kế cơ bản, tư duy về thiết kế hình ảnh.
Có khả năng sáng tạo, diễn đạt ý tưởng, văn phong, phân tích ngữ nghĩa tốt.
Năng động và Chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng công cụ AI và ứng dụng vào công việc thực tế hằng ngày.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6
Thứ 2 đến Thứ 6
Lương cạnh tranh + thưởng KPI hàng tháng/quý
Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty
Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng….
Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ……
Văn hóa làm việc tử tế, công bằng, cải tiến liên tục (kaizen) trong quản trị, hướng đến các giá trị bền vững, tạo ra giá trị cho bản thân, công ty và xã hội.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích phát triển năng lực bản thân.
Thăng tiến thông qua lộ trình đánh giá rõ ràng, minh bạch, khách quan trên hệ thống quản trị. Khuyến khích nhân viên đón nhận thử thách ở các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
