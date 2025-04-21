Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12

Triển khai, quản lý ngân sách, tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Google Adwords, Facebook ads

Lên kế hoạch SEO, SEM đồng thời triển khai và giám sát hiệu quả nhằm tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.

Quản lý và chịu trách nhiệm cho các nền tảng online mà công ty hiện có như: fanpage, youtube, website, zalo OA, tiktok của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo hoặc content, sáng tạo, báo chí, truyền thông.

Có khả năng phân tích, lập kế hoạch và thiết kế cơ bản, tư duy về thiết kế hình ảnh.

Có khả năng sáng tạo, diễn đạt ý tưởng, văn phong, phân tích ngữ nghĩa tốt.

Năng động và Chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng công cụ AI và ứng dụng vào công việc thực tế hằng ngày.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Lương cạnh tranh + thưởng KPI hàng tháng/quý

Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty

Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng….

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ……

Văn hóa làm việc tử tế, công bằng, cải tiến liên tục (kaizen) trong quản trị, hướng đến các giá trị bền vững, tạo ra giá trị cho bản thân, công ty và xã hội.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích phát triển năng lực bản thân.

Thăng tiến thông qua lộ trình đánh giá rõ ràng, minh bạch, khách quan trên hệ thống quản trị. Khuyến khích nhân viên đón nhận thử thách ở các vị trí cao hơn.

