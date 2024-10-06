Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 7 - A - TT01, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh online bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Website.

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline như poster, banner, standee, sticker,...

- Thiết kế các footage graphic để sản xuất video/ motion video quảng bá doanh nghiệp.

- Tham gia lên ý tưởng và phát triển các key visual theo từng campaign.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật các trend thiết kế mới nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

- Có khả năng chụp ảnh hoặc biết sử dụng các phần mềm như Premiere, After Effects, Blender,...là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về các công việc hoặc dự án liên quan đến thiết kế.

- Nhiệt tình, năng động và dễ thích nghi với môi trường.

- Trách nhiệm cao với công việc, tuân thủ deadline, quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-15 triệu

- Cơ hội huấn luyện: Các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng

- Phúc lợi: Thâm niên, Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch, BHXH, bảo hiểm sức khỏe....

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.