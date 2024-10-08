Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B5 - 6, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kế nhãn mác và thẻ treo nghành may mặc

- Thiết kế dàn trang in offset

- Các công việc liên quan đến thiết kế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên ngành thiết kế, ngành nghề liên quan.

- Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 5 năm.

- Có kinh nghiệm về coi trame , Màu sắc , in offset , Dàn trang in , Biến đổi dữ liệu

- Sử dụng thành thạo photoshop, AI , ..... illustoator

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế in ấn

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận CAO Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h). Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý. Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

