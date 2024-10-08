Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B5
- 6, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thiết kế nhãn mác và thẻ treo nghành may mặc
- Thiết kế dàn trang in offset
- Các công việc liên quan đến thiết kế
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên ngành thiết kế, ngành nghề liên quan.
- Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 5 năm.
- Có kinh nghiệm về coi trame , Màu sắc , in offset , Dàn trang in , Biến đổi dữ liệu
- Sử dụng thành thạo photoshop, AI , ..... illustoator
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế in ấn
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận CAO Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h). Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý. Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
