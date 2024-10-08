Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B5

- 6, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kế nhãn mác và thẻ treo nghành may mặc
- Thiết kế dàn trang in offset
- Các công việc liên quan đến thiết kế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên ngành thiết kế, ngành nghề liên quan.
- Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 5 năm.
- Có kinh nghiệm về coi trame , Màu sắc , in offset , Dàn trang in , Biến đổi dữ liệu
- Sử dụng thành thạo photoshop, AI , ..... illustoator
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế in ấn

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận CAO Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h). Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý. Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.
Lương: thỏa thuận CAO
Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h).
Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại
Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý.
Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B5-6, Khu B5, Đường D2, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

