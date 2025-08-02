Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 346 Đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo nội dung marketing (text, video, hình ảnh...) trên các nền tảng online.
- Ứng dụng công cụ AI để tạo ra nhiều video/ngày trên kênh tiktok, facebook. Xây kênh với lượt view cao, nhiều video xu hướng.
- Xây dựng và thực hiện các chiến dịch Seeding trên các kênh digital như Facebook, TikTok, YouTube, v.v. để tăng cường nhận diện thương hiệu và sản phẩm bất động sản.
- Phối hợp với các bộ phận khác (Design, Social Media) để triển khai nội dung hình ảnh và video hiệu quả trên các kênh.
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google Ads, Zalo Ads, TikTok…
- Chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên công ty ứng dụng AI trong các hoạt động marketing hiệu quả.
- Đo lường hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tăng tương tác và chuyển đổi.
- Kiểm soát, xử lý khủng hoảng và điều chỉnh cần thiết khi xảy ra sự cố trên các kênh.
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của TP Marketing.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, IT, Kỹ thuật, Công nghệ.
- Sử dụng thành thạo công cụ AI để tạo nội dung, xây kênh hiệu quả.
- Thành thạo các công cụ AI hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa. (Canva, Adobe, CapCut, v.v.).
- Có khả năng sáng tạo và tư duy logic.
- Hiểu biết về SEO, Social Media và các kênh Digital Marketing.
- Khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và cập nhật xu hướng nhanh.
- Có tinh thần học hỏi và thích ứng với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cb đến 20tr + thưởng + KPI. Được xét tăng lương theo thành tích công việc.
- Thưởng tết âm lịch (Lương tháng 13): Dao động từ 01 đến 06 tháng tiền lương. Thưởng thi đua cuối năm cực hấp dẫn từ Công ty-Tổng công ty- Tập đoàn. Thưởng các ngày lễ trong năm cho toàn bộ nhân viên, con em của nhân viên.
- Được tham gia các khóa đào tạo – huấn luyện phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.
- Được chăm sóc sức khỏe từ A-Z với các chính sách như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm quốc tế, du lịch, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài ngước, team building, sinh nhật, lễ tết, được hỗ trợ học phí cho con em lãnh đạo.
- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rông mở …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 188 đường 30 tháng 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

