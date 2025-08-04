Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Detech Konnai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng thuộc kênh HORECA (Hotel, Restaurant, Café).

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cà phê (rang xay, pha máy, thiết bị liên quan) phù hợp với từng mô hình khách hàng.

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có nhằm tối ưu doanh số và sự hài lòng.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, marketing để tổ chức demo sản phẩm, chương trình hỗ trợ bán hàng cho khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, công nợ, phản hồi của khách hàng và báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành F&B, ưu tiên từng làm ở kênh HORECA hoặc ngành cà phê.

Hiểu biết về sản phẩm cà phê, đặc biệt là cà phê pha máy (Espresso, Cold Brew...).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Chủ động, trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập.

Có laptop, phương tiện di chuyển cá nhân.

Thu nhập: Lương cứng 6.500.000đ/tháng

Phụ cấp trách nhiệm: 800.000đ/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày

Cơ hội đào tạo, nâng cao kiến thức về cà phê và phát triển nghề nghiệp trong ngành F&B.

Môi trường năng động, sản phẩm chất lượng, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Hưởng ưu đãi lên đến 50% khi sử dụng sản phẩm của hệ thống.

Tham gia BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ/tết theo quy định.

