Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: H8 TT10 Đường Foresa 8, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng công trình.

- Lên ý tưởng thiết kế không gian và tư vấn cho khách hàng.

- Lên phương án 3D và trình bày ý tưởng trực tiếp với khách hàng.

- Giám sát tác giả khi công trình đi vào giai đoạn thi công.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên có từ 2 kinh nghiệm

- Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi

- Thái độ cầu thị và biết lắng nghe những góp ý để bản thân phát triển

- Có khả năng tư duy thiết kế và kỹ năng tư vấn

- Biết lập báo cáo và Kiểm soát tiến độ của bản thân.

- Sử dụng thành thạo phần mềm 3D như 3Dmax, Sketchup, vray, corona, photoshop, powerpoint .v.v.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo cơ chế lương 4P. Thu nhập từ 15-20 triệu

- Được thoả sức tăng thu nhập với khả năng của bản thân, môi trường lương thưởng cạnh tranh lành mạnh

- Được hưởng các chính sách khen thưởng hàng tháng, quý, năm

- Được hưởng các chính sách du lịch, lễ tết

- Được hưởng các cơ chế bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo và dẫn dắt bởi leader team đầy kinh nghiệm

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được truyền cảm hứng và góp ý bởi Giám đốc sáng tạo giúp tay nghề cải thiện nhanh chóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

