Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Thiết kế cảnh quan

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: H8 TT10 Đường Foresa 8, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng công trình.
- Lên ý tưởng thiết kế không gian và tư vấn cho khách hàng.
- Lên phương án 3D và trình bày ý tưởng trực tiếp với khách hàng.
- Giám sát tác giả khi công trình đi vào giai đoạn thi công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có từ 2 kinh nghiệm
- Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi
- Thái độ cầu thị và biết lắng nghe những góp ý để bản thân phát triển
- Có khả năng tư duy thiết kế và kỹ năng tư vấn
- Biết lập báo cáo và Kiểm soát tiến độ của bản thân.
- Sử dụng thành thạo phần mềm 3D như 3Dmax, Sketchup, vray, corona, photoshop, powerpoint .v.v.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo cơ chế lương 4P. Thu nhập từ 15-20 triệu
- Được thoả sức tăng thu nhập với khả năng của bản thân, môi trường lương thưởng cạnh tranh lành mạnh
- Được hưởng các chính sách khen thưởng hàng tháng, quý, năm
- Được hưởng các chính sách du lịch, lễ tết
- Được hưởng các cơ chế bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo và dẫn dắt bởi leader team đầy kinh nghiệm
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được truyền cảm hứng và góp ý bởi Giám đốc sáng tạo giúp tay nghề cải thiện nhanh chóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Ngõ 38, Đường Vạn Thịnh, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

