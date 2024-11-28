Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Nhập và thống kê thiết bị vật liệu xây dựng

Nhập và thống kê thiết bị vật liệu xây dựng

Tổng hợp số lượng hàng hóa nhập- xuất – tồn mỗi ngày và trong tháng

Đảm bảo các khía cạnh kế toán, số liệu được thực hiện chính xác và đúng hạn

Hỗ trợ phiên dịch

Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Thực hiện các công tác phát sinh theo bộ phận hoặc lãnh đạo công ty giao

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo

Thành thạo tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực (10-15tr)

Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động

Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.