Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhập và thống kê thiết bị vật liệu xây dựng
Tổng hợp số lượng hàng hóa nhập- xuất – tồn mỗi ngày và trong tháng
Đảm bảo các khía cạnh kế toán, số liệu được thực hiện chính xác và đúng hạn
Hỗ trợ phiên dịch
Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện các công tác phát sinh theo bộ phận hoặc lãnh đạo công ty giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo
Thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực (10-15tr)
Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa
Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động
Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG KIẾN NGHIỆP
