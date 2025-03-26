Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 637 Nguyễn Văn Cừ
- Võ Cường
- Tp.Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lí HĐ lao động
Thực hiện và quản lí chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm 3 năm về mảng HCNS đặc biệt là chấm công, tính lương và bảo hiểm
Cẩn thận tỉ mỉ, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, thưởng các ngày lễ tết
Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
