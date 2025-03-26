Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 637 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - Tp.Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lí HĐ lao động

Thực hiện và quản lí chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm 3 năm về mảng HCNS đặc biệt là chấm công, tính lương và bảo hiểm

Cẩn thận tỉ mỉ, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, thưởng các ngày lễ tết

Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin