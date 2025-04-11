Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô H9, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh., TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng.

Nhập liệu, cập nhật, quản lý dữ liệu.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội thảo.

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ, email.

Thủ tục người nước ngoài,

khai báo bảo hiểm, chấm công (được đào tạo)

Quản lý văn phòng phẩm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 6 tháng

Tiếng trung giao tiếp được trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng trong môi trường sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin