Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô H9, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh., TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng.
Nhập liệu, cập nhật, quản lý dữ liệu.
Hỗ trợ công tác chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội thảo.
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ, email.
Thủ tục người nước ngoài,
khai báo bảo hiểm, chấm công (được đào tạo)
Quản lý văn phòng phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 6 tháng
Tiếng trung giao tiếp được trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng trong môi trường sản xuất.
Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận khi phỏng vấn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
