Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cổng B Đường N3, KCN Đông Nam, Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Theo dõi và ghi nhận xuất nhập vật tư, các mặt hàng thịt ( thịt heo, thịt bò,...) Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của số lượng và chất lượng hàng hóa; Lập đơn hàng trên hệ thống theo yêu cầu; Kiểm tra và xác nhận thông tin trên các phiếu giao hàng và giá bán, đảm bảo sự phù hợp và chính xác; Theo dõi chứng từ, nhập và xuất hóa đơn bán hàng cho hệ thống BHX; Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp trên
Theo dõi và ghi nhận xuất nhập vật tư, các mặt hàng thịt ( thịt heo, thịt bò,...)
Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của số lượng và chất lượng hàng hóa;
Lập đơn hàng trên hệ thống theo yêu cầu;
Kiểm tra và xác nhận thông tin trên các phiếu giao hàng và giá bán, đảm bảo sự phù hợp và chính xác;
Theo dõi chứng từ, nhập và xuất hóa đơn bán hàng cho hệ thống BHX;
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thống kê, CNTT, Kế toán,.... Excel Khá (Bắt buộc) Yêu thích công việc với số liệu/data Sẳn sàng làm việc theo ca: 8h00- 17h00 hoặc 14h00 - 22h00 (Có thể tăng ca) KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU
Nam: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thống kê, CNTT, Kế toán,....
Excel Khá (Bắt buộc)
Yêu thích công việc với số liệu/data
Sẳn sàng làm việc theo ca: 8h00- 17h00 hoặc 14h00 - 22h00 (Có thể tăng ca)
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Bảo hiểm sức khỏe Khám sức khỏe định kỳ. Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng lễ, Sinh nhật, hiếu, hỉ, Ngày thành lập tập đoàn,.... Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao. Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng lễ, Sinh nhật, hiếu, hỉ, Ngày thành lập tập đoàn,....
Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao.
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thong-ke-thu-nhap-95-105-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job206628
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG TEL4VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG TEL4VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nguyễn Đình Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Nguyễn Đình Nghĩa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Tín Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH An Tín Hải Phòng
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maayan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu Công Ty TNHH Maayan
6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vnft Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học Hoa Sen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH GO EN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Onpoint
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,300 USD CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate AMOREPACIFIC Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AMOREPACIFIC Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Angst+Pfister AG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 1,000 USD Angst+Pfister AG
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success FLS Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FLS Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing LOTTE Properties HCMC Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LOTTE Properties HCMC Co.ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm