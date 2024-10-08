Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh: Cổng B Đường N3, KCN Đông Nam, Củ Chi, Củ Chi
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Theo dõi và ghi nhận xuất nhập vật tư, các mặt hàng thịt ( thịt heo, thịt bò,...)
Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của số lượng và chất lượng hàng hóa;
Lập đơn hàng trên hệ thống theo yêu cầu;
Kiểm tra và xác nhận thông tin trên các phiếu giao hàng và giá bán, đảm bảo sự phù hợp và chính xác;
Theo dõi chứng từ, nhập và xuất hóa đơn bán hàng cho hệ thống BHX;
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thống kê, CNTT, Kế toán,....
Excel Khá (Bắt buộc)
Yêu thích công việc với số liệu/data
Sẳn sàng làm việc theo ca: 8h00- 17h00 hoặc 14h00 - 22h00 (Có thể tăng ca)
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng lễ, Sinh nhật, hiếu, hỉ, Ngày thành lập tập đoàn,....
Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao.
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
