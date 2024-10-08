Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cổng B Đường N3, KCN Đông Nam, Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Theo dõi và ghi nhận xuất nhập vật tư, các mặt hàng thịt ( thịt heo, thịt bò,...) Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của số lượng và chất lượng hàng hóa; Lập đơn hàng trên hệ thống theo yêu cầu; Kiểm tra và xác nhận thông tin trên các phiếu giao hàng và giá bán, đảm bảo sự phù hợp và chính xác; Theo dõi chứng từ, nhập và xuất hóa đơn bán hàng cho hệ thống BHX; Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thống kê, CNTT, Kế toán,.... Excel Khá (Bắt buộc) Yêu thích công việc với số liệu/data Sẳn sàng làm việc theo ca: 8h00- 17h00 hoặc 14h00 - 22h00 (Có thể tăng ca) KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Bảo hiểm sức khỏe Khám sức khỏe định kỳ. Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng lễ, Sinh nhật, hiếu, hỉ, Ngày thành lập tập đoàn,.... Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao. Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri VNR500 TOP CÔNG TY

