Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Số 288A, Quốc Lộ 1A, TT Cái Nước, Cái Nước

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thu cước, tư vấn đóng cước dịch vụ Internet & Truyền hình của FPT trong tháng tại nhà khách hàng trên địa bàn được phân công.

Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng báo sự cố đến cán bộ quản lý, tương tác với các bộ phận liên quan để giải quyết và chăm sóc khách hàng khi có khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh.

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm tốt tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi hình thức.

Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông trở lên.

Có số tiền ký quỹ là 20 triệu. Đặt cọc bằng hình thức mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng theo yêu cầu của công ty. Cuốn sổ này vẫn do bạn giữ và nhận lãi từ ngân hàng bình thường.

Có xe máy, điện thoại Smartphone.

Thông thạo địa bàn làm việc, có kinh nghiệm giao nhận, thu tiền tại nhà là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống tốt.

Tính tình thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn.

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương tháng 13 và thưởng top nhân viên xuất sắc của năm...).

Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và các khoá đào tạo khác phục vụ công việc.

Môi trường làm việc ổn định lâu dài.

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Tiền ký quỹ ứng viên gửi vào ngân hàng dưới dạng sổ tiết kiệm và hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo quy định của ngân hàng. Ứng viên đứng tên chủ tài khoản.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin