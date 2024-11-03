Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 251A, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Kiểm tra và xác nhận phiếu nhập, xuất hàng. Đảm bảo quá trình nhập và xuất hàng diễn ra đúng quy trình, chính xác về số lượng và chất lượng. Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê định kỳ. Đối chiếu số liệu thực tế với số liệu trên hệ thống quản lý. Giải quyết các sai lệch, thiếu hụt hoặc hư hỏng hàng hóa. Nhập và cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống. Theo dõi và quản lý tình trạng tồn kho, bảo đảm dữ liệu chính xác và kịp thời. Lập báo cáo tình trạng tồn kho, nhập xuất hàng, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình quản lý kho. Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên kho Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên Đào tạo nhân viên mới về quy trình làm việc và an toàn lao động. Cập nhật và hướng dẫn nhân viên về các quy định và quy trình mới Đảm bảo kho hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng và an toàn. Theo dõi và bảo trì các thiết bị, dụng cụ trong kho Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho. Xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố xảy ra trong kho Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho.
Kiểm tra và xác nhận phiếu nhập, xuất hàng.
Đảm bảo quá trình nhập và xuất hàng diễn ra đúng quy trình, chính xác về số lượng và chất lượng.
Lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê định kỳ.
Đối chiếu số liệu thực tế với số liệu trên hệ thống quản lý.
Giải quyết các sai lệch, thiếu hụt hoặc hư hỏng hàng hóa.
Nhập và cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống.
Theo dõi và quản lý tình trạng tồn kho, bảo đảm dữ liệu chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo tình trạng tồn kho, nhập xuất hàng, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình quản lý kho.
Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên kho
Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên
Đào tạo nhân viên mới về quy trình làm việc và an toàn lao động.
Cập nhật và hướng dẫn nhân viên về các quy định và quy trình mới
Đảm bảo kho hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng và an toàn.
Theo dõi và bảo trì các thiết bị, dụng cụ trong kho
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.
Xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố xảy ra trong kho
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành liên quan đến quản lý kho, quản trị kinh doanh, logistics, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan Yêu cầu kinh nghiệm Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho bãi, logistics hoặc các vị trí tương tự. Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế. Yêu cầu kỹ năng: Am hiểu về quy trình và quy định liên quan đến quản lý kho hàng. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các công việc trong kho một cách hiệu quả. Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng. Có khả năng lãnh đạo, phân công công việc và giám sát nhân viên.
Yêu cầu Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành liên quan đến quản lý kho, quản trị kinh doanh, logistics, hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm
Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho bãi, logistics hoặc các vị trí tương tự.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm là một lợi thế.
Yêu cầu kỹ năng:
Am hiểu về quy trình và quy định liên quan đến quản lý kho hàng.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các công việc trong kho một cách hiệu quả.
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng.
Có khả năng lãnh đạo, phân công công việc và giám sát nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 – 15.000.000 vnđ Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13... Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành. Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. Du lịch, team building hàng năm Review lương hàng năm Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Thu nhập: 14.000.000 – 15.000.000 vnđ
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Du lịch, team building hàng năm
Review lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

