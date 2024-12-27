Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số CN2

- 02 KCN Nam Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thời gian làm việc; Sáng từ 7h45-12h chiều từ 13h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7. Tháng nghỉ 2 thứ 7
- Nhập và xuất hàng hóa khi có yêu cầu.
- Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn nguyên liệu
- Cập nhật số liệu và tình trạng hàng hóa cho phòng kế hoạch và phòng kế toán
- Phụ trách quản lí kho hàng và tài sản tại kho.
- Kiểm kho , đối chiếu số liệu cuối tháng.
- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa
- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa tại các vị trí kho, bảo quản hàng hóa tránh hư hỏng, hao hụt
- Cập nhật số liệu các báo cáo tháng, báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo chi tiết hàng hóa, báo cáo kiểm kê định kỳ...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp Cao đẳng hoặc Đại học
- Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhạy bén, chịu được áp lực công việc
- Sử dụng vi tính và tin học word excel thành thạo

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa và nghỉ trưa tại Công ty, có xe đưa đón
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Khám sức khỏe định kỳ, BHXH, BHYT, bảo hiểm 24h...
- Chế độ phúc lợi theo quy chế Công ty: Chế độ nghỉ mát hàng năm, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, 14,
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa Công ty vào các dịp Noel, Tất niên....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA PHẨM VICO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số CN2-02 KCN Nam Đình Vũ-Đông Hải 2-Hải An-Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

